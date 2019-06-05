شكرا لقرائتكم خبر عن "مجانا" حدائق المنيا تستقبل زوارها في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.
وقد وجه المحافظ ، محمد سيد رئيس مدينة المنيا بفتح الحديقة الدولية وحديقة 25 يناير مجانأ أمام المواطنين ، كما شدد المحافظ على الإهتمام بالخدمات لتحقيق راحة المواطن المنياوى من أجل الاستمتاع بالعيد .
كما أعلن المحافظ ، عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال عيد الفطر المبارك .
كما شدد ، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين ،مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق .
ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع ، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.
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