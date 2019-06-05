شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة السيسي للشعب المصري بعيد الفطر المبارك..الأبرز في الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان «مصر تحتفل بعيد الفطر المبارك»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن مصر تحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء هادئة، سبقتها استعدادات مكثفة من جانب أجهزة الدولة لرسم البسمة على وجوه المصريين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي هنئا الشعب المصري بمناسبة حلول العيد..مشيرة إلى أن الرئيس السيسي، قال عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، «يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات».

وأضاف الرئيس، في تدوينته، «وأغتنم هذه الفرصة كى أعرب لكم مجددا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري».

من جانبها، قالت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، عبر حسابها الرسمى على موقع «فيسبوك»، عيد سعيد علينا جميعاً، وكل سنة والشعب المصري بخير وسلامة وصحة وعافية وجعله الله فرحة وسرور وتراحم وسائر الأخلاق الإنسانية الجميلة فيما بيننا«.

ولفتت «الأهرام» إلى أن الرئيس تبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وأعرب في برقياته للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعيا المولي عز وجل أن يجعل العيد مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار، وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

كما هنأ الرئيس أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بالعيد، وكانت أجهزة الدولة المختلفة قد واصلت استعداداتها، حيث أكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية واستعداد «هيئة الإسعاف المصرية» وفرق الإسعاف الطبية بها، تنفيذا لخطة التأمين الطبي الشامل في العيد.

من جانبها، ذكرت صحيفة «الأخبار»، تحت عنوان «الرئيس السيسي يحتفل بعيد الفطر المبارك مع أسر شهداء الجيش والشرطة»، أن الرئيس السيسي يحتفل اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وهو التقليد الذي بدأه الرئيس العام الماضي تقديراً لما قدمه الشهداء وأسرهم من عطاء بلا حدود لحماية الوطن والدفاع عن ترابه الغالي، لكي تبقى مصر مستقرة وآمنة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يكرم الرئيس عدداً من أبناء أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الاحتفال، كما سيشارك السيسي الأطفال مشاهدة العروض الفنية التي سيتم تنظيمها لهم ويصطحبهم إلى ساحة الألعاب لمشاركتهم في الأجواء الاحتفالية بمناسبة العيد..مشيرة إلى أنه سيشارك في الاحتفالية عدد من كبار رجال الدولة وقيادات من القوات المسلحة والشرطة.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان «ماراثون الثانوية العامة ينطلق السبت المقبل»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق السبت المقبل، وسط تأكيدات بوضع أسئلة واضحة بصياغات مفهومة للطلاب.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعت الطلاب إلى عدم القلق والتفكير في أسئلة الامتحان، حيث تم وضعها من جانب متخصصين وفقا لمواصفات معينة حددها المركز القومي للامتحانات، وتتم مراجعتها بصورة دقيقة جدا لتلافي أي أخطاء أو مشكلات.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون واضحة وصياغتها مفهومة للطلاب دون مشكلات، وأنها حريصة على خروجها بصورة مشرفة، وأن الامتحانات هذا العام ستكون مريحة ووفق مواصفات الورقة الامتحانية.

وطالبت جميع الطلاب بأن يطمئنوا ويركزوا في دروسهم، وأن تكون المراجعة والمذاكرة من خلال كتاب المدرسة، وليست من ملازم الدروس الخصوصية.

وأشارت «الأهرام» إلى أن المحافظات أعلنت استعدادها لاستقبال الطلاب والملاحظين في مقار اللجان، وتوفير الهدوء الكامل لهم، كما تتولى مديريات الأمن تأمين اللجان ومقار الامتحانات، لعدم إتاحة الفرصة لإثارة الشغب، وتم نقل ورق الأسئلة من المركز الرئيسي في القاهرة إلى المحافظات البعيدة بالطائرات.

وكشف خالد عبدالحكم رئيس الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أنه تم أيضا إعداد الأرقام السرية التي توضع على «البوكليت» خلال عملية التصحيح طبقا لأرقام الجلوس، بحيث يكون لكل رقم جلوس رقم سري، موضحا أنه تم الاحتفاظ بها في مكان سري وأنها مغلفة ومختومة وتسلم للكنترولات، بحيث يتم وضع الأرقام السرية بعد انتهاء اختبار الطلاب في المادة لتقدير درجاتها.

وتحت عنوان «42 مليون جنيه إعانات للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن وزارة التضامن الاجتماعي قدمت مساعدات للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان بقيمة 42 مليون جنيه من لجان زكاة في صورة إعانات نقدية، حيث تقوم اللجان بتلقي الزكاة والتبرعات وإنقاذها في مصارفها الشرعية على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها وذلك تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعي، الذي قام بتوزيع أكثر من 179 ألف كرتونة مواد غذائية بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليون جنيه في كل المحافظات.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك قوله إنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمساعدات الأسر الأكثر احتياجا على الوفاء باحتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك والتي تأتي في سياق التزام البنك بمسئوليته الاجتماعية حيث تم تنظيم موائد الرحمن في معظم المحافظات بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه استفاد منها 46 ألف مواطن.

وفي متابعتها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت وضع المعايير والضوابط لإنشاء محطات التوليد من المصادر المتجددة والنظيفة لمواجهة الكثافة الكبيرة من طلبات المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار في مشروعات الطاقة من الشمس خاصة التي تقدر قدراتها بآلاف الميجاوات.

وأضافت الصحيفة أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجري الدراسات لتنظيم الاستثمار في إقامة القطاع الخاص لمحطات الطاقة الشمسية وبيع إنتاجها كاملاً للقطاع الخاص بعد الانخفاض الشديد في تكلفة الطاقة المنتجة منها وأصبحت تنافس أسعار الشبكة القومية بشدة،. ووصل الكيلووات/ ساعة 2.7 سنت بما يقابل حوالي 50 قرشاً فقط.

وأكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة لـ«الجمهورية» أنه تلقى عشرات الطلبات لإقامة محطات للطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى مئات الميجاوات، مع الانخفاض الملحوظ في التكلفة، إلا أنه تم تأجيل البت في الطلبات لحين انتهاء مرفق حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد عبدالرحمن من دراساته، ولتكون جاهزة لإقرارها عن طريق وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر القادمين ويتناول مقدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة والمناطق الأكثر أفضلية لإقامتها وأنواع التكنولوجيا المستخدمة والقطاعات المستهدفة لبيع الطاقة.

وأضاف أن مجال الاستثمار سيتيح للمستثمر إقامة محطات باستثماراته الخاصة وإيجاد جهات الاستهلاك والمشترين لها والتعاقد معهم على أن يتم نقل هذه القدرات عن طريق الشبكة القومية الموحدة التي تحولت إلى مشغل مستقل وناقل للكهرباء مقابل تعريفة معينة، مؤكداً أن ذلك لن يهدد استثمارات القطاع الهائلة والعملاقة في إقامة محطات التوليد الجديدة نظراً لارتفاع الطلب سنوياً على الكهرباء وتزايد الاستهلاك ولكون إنتاج محطات الكهرباء منتظما وثابتا على مدار اليوم ووجود التزامات من الدولة تجاه قطاعات التنمية المختلفة ولا يمكن لأي شبكة كهرباء في العالم الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة تزيد على 50%.

وفي الشأن العربي، ذكرت «الجمهورية»، تحت عنوان «الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بطرابلس اللبنانية»، أن الجامعة العربية أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة طرابلس بلبنان واستهدف مراكز تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس مما أدى لاستشهاد عناصر من الجيش وقوى الأمن وسقوط عدد من الجرحى.

وأضافت الصحيفة أن السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أعرب عن خالص المواساة والتعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد تضامن الجامعة العربية مع لبنان في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط شدد في هذا الصدد على أهمية تكاتف كافة أبناء الشعب اللبناني للتصدي لأي مساعي تستهدف النيل من أمن واستقرار لبنان وتكدير السلم الأهلي.

وتحت عنوان، ذكرت صحيفة «الأخبار»، أن وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص وبعض الشركات بتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري وذلك في إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة.

ونقلت الصحيفة عن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر قوله إن الجزء الأول لأعمال التطوير يتضمن الطريق الدائري الأوسطي وهو عبارة عن طريق داعم بطول 11 كم على طريق الفيوم يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، والجزء الثاني يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية حيث يتم إنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين يبلغ طوله حوالي 14 كم بعرض 82 مترا ويوجد به 4 كبار؛ وهي كوبري 14 بالطريق الدائري الأوسطي و3 كبار أخرى هي«11- 10- 16» بطريق الفيوم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يوجد بطريق وصلة دهشور الجنوبية عدة أعمال صناعية تهدف إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها بكبار للحد من حوادث السيارات على الطريق حيث يهدف كوبري «10» لعمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبري «11» لعمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر ويعد كوبري «14» عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر.