تامر حسنى يظهر فى احتفالية السيسى مع أبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان تامر حسنى احتفالية عيد الفطر، التى يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيىسى، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر". ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى مكان احتفالية أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ووزع الرئيس الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.

تامر حسنى مع أحد الأطفال Advertisements

الرئيس السيسى فى الاحتفالية

تامر حسنى

تامر حسنى وسط الأطفال

تامر حسنى

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