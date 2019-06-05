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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يظهر فى احتفالية السيسى مع أبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان تامر حسنى احتفالية عيد الفطر، التى يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيىسى، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، وغنى "هتكبر".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل إلى مكان احتفالية أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، ووزع الرئيس الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.
تامر حسنى مع أحد الأطفال
الرئيس السيسى فى الاحتفالية
تامر حسنى
تامر حسنى وسط الأطفال
تامر حسنى
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