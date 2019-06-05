شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء الصلاة.. محافظ شمال سيناء يهنئ الأهالى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم التهنئة لأهالى المحافظة بعيد الفطرالمبارك، بعد أداء صلاة العيد.

وقال محافظ شمال سيناء فى معرض تهنئته فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365"، أنه يهنئ كل أبناء شمال سيناء وكل أبناء مصر بعيد الفطر، لافتا إلى أن العيد يحرص أهالي المحافظة على إحيائه فى تأكيد منهم بأن الحياة تسير على أرض المحافظة بشكلها الطبيعى.

وتابع "فى هذا اليوم نقدم التحية لأرواح الشهداء ونتذكرهم ونعيد على ذويهم"، متابعا أن كافة الأمور مستقرة، وأن أجهزة المحافظة الخدمية أعدت خطة مسبقة للوقوف على كافة الاحتياجات وأن غرفة عمليات بالمحافظة وغرف فرعية بمجالس المدن تتابع أولا بأول تأمين احتفالات العيد والوقوف على كافة المتطلبات، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والجهات الخدمية.

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وأشار المحافظ ان أهالي شمال سيناء أدوا صلاة العيد فى كافة الساحات والمساجد وبدأوا الخروج لتبادل المعايدات مع ذويهم، والاحتفال بالعيد فى الأماكن التى خصصت لذلك على الشواطئ والحدائق العامة فى العريش وبئر العبد.

محافظ شمال سيناء

جاء ذلك بعد أداء المحافظ لصلاة العيد فى ساحة نادى أبوصقل بالعريش وقام المواطنون بتنهنئة المحافظ والتقاط الصور معه.