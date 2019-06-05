شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، للاحتفال بعيد الفطر، مع أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، حيث سيقوم الرئيس بتوزيع الهدايا على الأطفال. ويحتفل الرئيس مع أسر الشهداء بقاعة المنارة، عقب أدائه صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

هدايا التى ستوزع على الأطفال Advertisements

هدايا التى ستوزع على الأطفال

هدايا التى ستوزع على الأطفال

هدايا التى ستوزع على الأطفال

هدايا التى ستوزع على الأطفال هدايا التى ستوزع على الأطفال

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