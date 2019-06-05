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صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، للاحتفال بعيد الفطر، مع أبناء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، حيث سيقوم الرئيس بتوزيع الهدايا على الأطفال.

ويحتفل الرئيس مع أسر الشهداء بقاعة المنارة، عقب أدائه صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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هدايا التى ستوزع على الأطفال 

 

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هدايا التى ستوزع على الأطفال 

 

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هدايا التى ستوزع على الأطفال 

 

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هدايا التى ستوزع على الأطفال 

 

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هدايا التى ستوزع على الأطفال 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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