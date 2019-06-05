"مستقبل وطن" ببورسعيد يوزع الهدايا على الأطفال أمام ساحات صلاة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وزع أعضاء حزب مستقبل وطن، بجميع الأقسام، في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، الحلوى على الأطفال بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة مع المواطنين وخروجهم لتهنئة الأهالي والصلاة معهم في العيد.

وحسب بيان، اليوم، شكل الحزب مجموعات من الشباب بجميع الأقسام لتنظيم الصلاة ودخول المصلين للساحات المخصصة لصلاة العيد وتوزيع الهدايا والبالونات الملونه علي الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة.

ومن المقرر أن يستكمل الحزب خلال أيام العيد تنفيذ خطة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا لرسم البهجة والسرور على كافة فئات المجتمع البورسعيدي.

وكانت مديرية أوقاف بورسعيد، حددت 8 ساحات لأداء صلاة عيد لفطر المبارك على مستوى المحافظة وهي ساحة أرض المعمورة بشارع طرح البحر أمام حي الشرق، ساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، مسجد الصفوة والتوحيد بالزهور،، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان وساحة الجرمين بالضواحي، ساحة، ساحة مسجد الحرمين بمنطقة التصنيع بالضواحي، وساحة الشبان المسلمين في حي العرب بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة العيد.