"مستقبل وطن" يوزع هدايا على المصلين في صلاة العيد بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، في فعاليات صلاة عيد الفطر المبارك باستاد دمنهور الرياضي بحضور جميع أعضاء هيئة مكتب المحافظة وبالتنسيق مع أمانة بندر دمنهور.

وحضر الصلاة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وسط حشد كبير من أبناء وأهالي مدينة دمنهور.

ووزع حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع أمانة بندر دمنهور الألعاب والبلالين على الأطفال، وألقوا عقب الصلاة ما تجاوز عن 5000 بالونة من أعلى المبنى المقابل للاستاد وسط فرحة الأطفال والحضور ثم وزعوا 20 جائزة وأدوات منزلية على المواطنين عن طريق إجراء سحب لكل رقم تم تسليمه قبل الصلاة من داخل سيارة الحزب التي جابت مدينة دمنهور.

وقدم عدد من شباب الحزب الحلوى والشيكولاتة والورود للمواطنين وسط تفاعل كبير من المواطنين.