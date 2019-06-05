السيسي يكرم عددًا من أسماء شهداء الجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وتسلم التكريم زوجات وأبناء الشهداء، بعد فقرات فنية بدأ بها الاحتفال شارك فيها الفنانون تامر حسني وأكرم حسني وعلي ربيع وبعض الفرق الفنية.

كان الرئيس السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة عدد من أبناء الشهداء.

كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.