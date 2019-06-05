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فريق تامر حسني يشارك أبناء الشهداء احتفالات العيد بمركز المنارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شارك الفنان تامر حسني مع فريقه من أطفال "فويس كيدز" بحفل عيد الفطر بمركز المنارة للمؤتمرات صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس بعد الفتاح السيسي وبعض أبناء الشهداء ومصابي العمليات الخاصة.

وبدأ تامر حسني مع فريقه من الأطفال الاحتفال بأغنية "هتكبر"، وشارك معه في أداء بعض الأغنيات الفنان علي ربيع، والفنان أكرم حسني.

كان الرئيس السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة عدد من أبناء الشهداء.

كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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