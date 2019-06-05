سيارات إسعاف وكاميرات مراقبة.. ننشر استعدادات حدائق القاهرة للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف اللواء محمد سلطان، رئيس الحدائق المتخصصة في محافظة القاهرة، عن استعدادات استقبال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
وقال سلطان، في تصريحات لمصراوي، اليوم، إنه يوجد تنسيق بين إدارات الحدائق على مستوى المناطق الأربع للعاصمة وبين وزارة الداخلية لتأمين المواطنين خلال احتفالات العيد، إلى جانب نشر سيارات إسعاف بالتنسيق مع مديرية الصحة، للتعامل مع أي موقف طارئ حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه تم تعديل مواعيد العمل في كافة الحدائق لتبدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساء طوال أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى وجود الكثير من الحدائق المتميزة التي تمتلكها محافظة القاهرة.
وأوضح اللواء محمد سلطان، تزويد الكثير من الحدائق بكاميرات مراقبة لتسجيل أي وقائع أو رصد أي تحرشات أو سلوكيات مسيئة من المواطنين
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