"عروض فنية".. بدء احتفال السيسي مع أبناء الشهداء بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: يحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وبدأ الحفل بفقرات فنية للأطفال، وبعض فرق المواهب التي شاركت في مسابقة "أرب جوت تالنت". كان الرئيس السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة عدد من أبناء الشهداء. كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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