"صورة من أعلى".. الآلاف يؤدون صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

تصوير- محمود بكار:

أدى آلاف المصريين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة.

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وأظهرت صورة من أعلى المسجد، مشهدًا مهيبًا للمصلين، داخل المسجد وخارجه.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.