السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء في مركز المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس إلى مركز المنارة للاحتفال بالعيد مع أبناء الشهداء. وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد جدل حول استطلاع هلال شهر شوال. وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وزعماء الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

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