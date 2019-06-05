مصر | الإمارات بـ 5 آلاف جنيه.. سقوط عصابة "الباشا" للنصب على راغبي السفر للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات بـ 5 آلاف جنيه.. سقوط عصابة "الباشا" للنصب على راغبي السفر للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة واستهداف المكتب المشار إليه وامكن ضبط المذكورين، وبتفتيش المكتب عثر على كارنية مزور يحمل اسم وصورة المتهم الأول مثبت بة عضو بالمجلس الدولي العربيس لحقوق الإنسان، 5 تأشيرات مزورة بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لدولة الامارات، 20 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حلة جنائية واوراق خاصين بضحاياهم، 2 دفتر ايصالات باستلام مبالغ مالية من ضحاياهم، مبلغ 4000 جنية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واقر الثاني بالحكم الصادر، وتم تقنين الإجراءات حيالهم بإخطار اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.