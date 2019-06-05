أخبار مصر | تبدأ بعد دقائق.. موعد صلاة عيد الفطر في مدن ومحافظات مصر (القاهرة - الإسكندرية - الصعيد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبدأ بعد دقائق.. موعد صلاة عيد الفطر في مدن ومحافظات مصر (القاهرة - الإسكندرية - الصعيد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، قبل بدء صلاة عيد الفطر المبارك بدقائق قليلة، موعد صلاة العيد في القاهرة وعدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

القاهرة

صلاة العيد 5:18 صباحًا.

الإسكندرية

صلاة العيد 5:21 صباحًا.

بورسعيد

صلاة العيد 5:11 صباحًا.

6 أكتوبر

صلاة العيد 5:20 صباحًا.

المنيا

Advertisements

صلاة العيد 5:25 صباحًا.

العريش

صلاة العيد 5:06 صباحًا.

المحلة الكبرى

صلاة العيد 5:18 صباحًا.

قنا

صلاة العيد 5:21 صباحًا.

دمياط

صلاة العيد 5:13 صباحًا.

شلاتين

صلاة العيد 5:16 صباحًا.