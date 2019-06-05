شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة العيد بساحة أبي صقل بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مركز شباب أبي صقل بضاحية السلام بالعريش.

كما أدي الآلاف من أبناء المحافظة صلاة العيد في الساحات التي خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة ، وذلك بعد تخفيض ساعات حظر التجوال ساعتين، حتى يتمكن الأهالي من الخروج وأداء الصلاة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف .

وأكد الشيخ محمد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة العيد في مختلف ساحات الصلاة تناولت سنن العيد وآدابه وأهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وكيفية إدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.

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أضاف العش، أن الصلاة أقيمت في عدد 23 ساحة علي مستوي المحافظة من بينها 8 ساحات بمركز العريش، 6 ساحة بمركز بئر العبد، 7 ساحات برمانة، وساحة بمركز الحسنة ، وساحة بمركز رفح.

من جانبه أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي..معلنًا تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

يذكر أنه تم تخفيض ساعات حظر التجوال المفروض بمحافظة شمال سيناء ساعتين، حيث تم إنهاء حظر التجوال في الساعة الرابعة فجرًا بدلًا من السادسة صباحًا ، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر المبارك والتي حانت في تمام الساعة الخامسة وست دقائق.