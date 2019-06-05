شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحتفل بالعيد مع أبناء الشهداء بمركز المنارة للمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال مع أبناء الشهداء ومصابي العمليات بعيد الفطر المبارك وذلك للعام الثاني على التوالي.

كان الرئيس السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بصحبة عدد من أبناء الشهداء.

كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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