شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بعد "حرمانه" من صلاة العيد في "نجريج": "ده مش حب ده عدم احترام للخصوصية" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللاعب المصري " محمد صلاح" عن استياءه من عدم استطاعته أداء صلاة عيد الفطر، بمسقط رأسه بقريته "نجريج" بسبب تكدس المعجبين وأبناء القرية ومن وصفهم ببعض الصحفيين أمام منزله.

وقال "صلاح" في تغريدة عبر موقع "تويتر" : اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت يصلي العيد.. دا مالوش علاقة بالحب..ده بيتقال عنه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

كان صلاح قد توجه إلى مسقط رأسه نجريج، بعد حصوله على راحة من فريقه ليفربول الانجليزي، وكان صلاح قد قرر أداء صلاة العيد بقريته، إلا أن تكدس عدد من المعجبين أمام منزله منعه من أداء الصلاة، فيما أت زوجته الصلاة بنجريج.