شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مئات المواطنين صلاة "عيد الفطر" المبارك داخل ساحة حديقة الحصرى التابعة لمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وحرص المصلون عقب تأدية الصلاة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

صلاة العيد

وشهد المسجد توافد عدد من الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، مرتدين الملابس الزاهية والجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين.

المواطنون يأدون صلاة العيد فى أكتوبر

وانتشرت عدد من سيارات التدخل السريع بالقرب من ساحة الصلاة، لتأمين المصلين ومتابعة الحالة الأمنية.

صلاة عيد الفطر فى أكتوبر

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وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أعلنت أن اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا.