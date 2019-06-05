شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك. وظهر فى فيديو وصل الرئيس اصطحابه بعض أبناء الشهداء.

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