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توافد مئات المصلين على الأزهر والحسين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد المئات من المصلين على الجامع الأزهر والحسين، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث توفد المصلون على الأزهر والحسين مصطحبين معهم الأطفال وسط أجواء من الفرحة احتفالا بالعيد.

وشهد محيط الجامع الأزهر والحسين إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك، فيما امتلئت ساحات المسجدين بالمصلين قبل دقائق من صلاة عيد الفطر المبارك .

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