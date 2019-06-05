شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد و حجازي يؤديان صلاة العيد مبسجد المشير طنطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل لاعبي المنتخب المصري، عبد الله السعيد و أحمد حجازي، لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس لأداء صلاة عيد الفطر. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وصل إلى ذات المسجد لأداء صلاة عيد الفطر، وبصحبته 4 أطفال يرتدون زي الجيش والشرطة

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