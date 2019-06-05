شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيسي يؤدي صلاة العيد بصحبة "أبناء الشهداء" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بصحبة عدد من أبناء الشهداء. بصحبة أبناء الشهداء السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

كما وصل إلى مسجد المشير طنطاوي لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، في مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كما وصل إلى مسجد المشير طنطاوي لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، في مقدمتهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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