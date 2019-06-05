شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، لإداء صلاة عيد الفطر. واصطحب الرئيس إلى صف الصلاة الأول، 4 أطفال يرتدون زي الجيش والشرطة المصرية، وتوسطهم الرئيس، وبجواره وزر الدفاع ورئيس مجلس النواب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصل لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.