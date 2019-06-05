شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يوزع «كعك» بالكمائن ويتفقد استعدادات صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكمائن الأمنية بشرم الشيخ وطور سيناء والطريق بينهما، حيث قام بتوزيع كعك العيد ،وهنأهم بعيد الفطر المبارك، وحثهم على اليقظة والحماس في خدمة الوطن الغالي، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع جموع الوفود التي من المتوقع زيارتها لشرم الشيخ والأماكن السياحية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وتيسير إجراءات التفتيش وعدم تكدس الأتوبيسات وتقليل الزمن.

محافظ جنوب سيناء يوزع «كعك» بالكمائن ويتفقد استعدادات صلاة العيد

محافظ جنوب سيناء يوزع «كعك» بالكمائن ويتفقد استعدادات صلاة العيد

محافظ جنوب سيناء يوزع «كعك» بالكمائن ويتفقد استعدادات صلاة العيد

وقد تفقد المحافظ استعدادات مدينة طور سيناء لأداء صلاة العيد باستاد طور سيناء، بحضور أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ اسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة، والمحاسب عبدالحليم الجمال، رئيس جمعية أنصار السنة، وبحضور النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن طور سيناء.

وأكد المحافظ على حضور مشايخ وعواقل جنوب سيناء صلاة العيد واللقاء بمكتب المحافظ عقب صلاة العيد لتهنأتهم، كما شدد المحافظ على مظاهر البهجة وفرحة الاطفال حيث ستقوم المحافظة بتوزيع 1000 كيس به لعب اطفال وحلويات بمساجد طور سيناء، وشرم الشيخ لإسعاد الاطفال وتشجيعهم على آداء صلاة العيد مع ذويهم.