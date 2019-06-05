شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة لطائرات الخطوط الجوية الصربية إلى مطار القاهرة بعد توقف 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الصربية المباشرة بين بلجراد والقاهرة، بعد توقف لأكثر من 13 عاما.

ووصلت الرحلة وعلى متنها، سفير مصر لدى صربيا، وسفير صربيا لدى القاهرة، وعدد أخر من المدعوين من قبل الشركة. يذكر أنه بعد تسيير الخط الجديد تصبح القاهرة هي المحطة الوحيدة في أفريقيا التي تصل إليها خطوط الطيران الصربية. ويعمل الخط الجديد على ترسيخ مكانة القاهرة كمركز جوي إقليمي في أفريقيا وترسيخ مكانة مصر كواجهة رئيسية للسياحة للبلقان بشكل خاص وجنوب وشرق أوروبا بشكل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أول رحلة لطائرات الخطوط الجوية الصربية إلى مطار القاهرة بعد توقف 13 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.