رئيس كهرباء شمال الدلتا يتفقد مراكز الشحن بهندسات رأس البر وجمصة وبلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يرافقه المحاسب علاء الطملاوي، رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة، هندسة كهرباء رأس البر التابعة لقطاع كهرباء دمياط وكذلك هندسة كهرباء جمصة التابعة لقطاع كهرباء شمال الدقهلية وهندسة كهرباء بلطيم التابعة لقطاع كهرباء كفر الشيخ؛ للاطمئنان على حالة الاستعداد القصوى لتلبية متطلبات المواطنين خلال إجازة العيد.

وحسب بيان، الأربعاء، شدد رئيس الشركة بضرورة تواجد قيادات القطاعات الثلاثة وسط العاملين للإشراف بأنفسهم على انتظام العمل واستقرار التغذية الكهربائية ومواجهة أي أعطال قد تحدث وتفقد مراكز الشحن واطمأن على حسن سير العمل.