مصر | في أول أيام عيد الفطر.. سقوط 19 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول أيام عيد الفطر.. سقوط 19 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 20 متهم – 19 اتجار- 1 تعاطي ضبط بحيازتهم على 2225 جرام حشيش – 137 أقراص – 298 جرام هيروين –30 جرام استروكس، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط متهم – قضية دفاع عن النفس فضلا عن ضبط فرد خرطوش محلى الصنع – 4 طلقة خرطوش عيار 12 ملم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

