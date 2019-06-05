مصر | رفع 582 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 582 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن قانون من محرزي المواد المخدرة ضبط 2 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 260 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم – وبلغ الاجمالى 582 مخالفة. وأسفرت جهود الحملة عن قانون من محرزي المواد المخدرة ضبط 2 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 260 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم – وبلغ الاجمالى 582 مخالفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر الأقسام والمراكز،

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية.