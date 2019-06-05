مصر | في أول أيام عيد الفطر.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول أيام عيد الفطر.. ضبط 4 بائعين متجولين بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط غرزة شاي – 65 كرسي – خلاط – 3 ترولي – 15 ترابيزة – 2 ماتور ونش – 2 شمسية – 2 ثلاجة عرض – 2 كوريك – 8 استاند – 4 اسطوانه غاز – 3 برويطة – 7 تروللي - 2 ونش -5 ثلاجة – 50 عرق خشب – وبلغ الإجمالي 99 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 4 بائع متجول – 3 خيال وجمال – 17 حالة اشتباة وبلغ الإجمالي 24 قضية،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

