مصر | تحرير 270 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 270 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (890) مخالفة انتظار خاطئ، (270) متنوع، سائقين تحت تأثير المخدرات، ( 27 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (16) الصلاحية الفنية للسيارة، (1102) نـمــوذج 125، ( 26 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 6 ) التصالح الفوري، حملة السرفيس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.