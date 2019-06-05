أخبار مصر | عشرات المواطنين يتوافدون إلى مسجد مصطفى محمود استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات المواطنين يتوافدون إلى مسجد مصطفى محمود استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365" لحظة تجمع العشرات من المواطنين بمحيط مسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يؤدي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وذلك في تمام الساعة 5 و20 دقيقة من صباح اليوم.