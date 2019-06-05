شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى"محمود الزونجي" 24 سنة وشهرته الزونجي مقيم السعادات مركز بلبيس، المتهم بقتل النقيب "عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، مصرعه منذ قليل في تبادل إطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية، بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق ناحية قرية ميت أبوعلي، حيث تبين أن المتهم كان يختبيء بها برفقة عدد من العناصر شديدة الخطورة، واستمر تبادل النيران أكثر من 3 ساعات.

والزونجي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية بينها حكم بالإعدام.

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وفى الواقعة الأولى تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا قبل أيام من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبوحماد بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، مع المبلغ لملاحقة الجناة، بادر المتهم ومرافقوه بإطلاق النار.

وأثناء ضبطهم أطلق الجناة النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، إثر إصابته بطق ناري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام.