شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة مباشرة لـ«مصر للطيران» من القاهرة إلى مطار دالاس بواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت رحلة شركة مصر للطيران الافتتاحية رقم MS981 القادمة من القاهرة في تمام الساعة 5:10، صباح الثلاثاء، إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، والتي تعتبر أول رحلة مباشرة بين القاهرة وواشنطن وعلى متنها ١٥٠ راكبًا وذلك على متن أحدث طرازاتها من بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner.

وكان في استقبال الطائرة وفد رفيع المستوى ضم سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر رضا وحرمه، وعدد من المسؤولين من سلطات الطيران المدني بمطار واشنطن دالاس الدولي وفريق عمل الشركة متمثل في داليا المراغي مدير المكتب وعمر عبدربه رئيس المحطة.

وحرص مسئولو المطار على الترحيب بوصول الرحلة بتحية أقواس المياه التقليدية احتفاءً بهذه المناسبة.