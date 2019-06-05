شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: «بتروجت» تنفذ مشروعات قومية بقيمة 22 مليارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على استمرار قطاع البترول في أداء دوره الوطنى من خلال المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية وخطط التنمية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية، والتى تُعد بداية جديدة لمصر نحو انطلاقة اقتصادية طموحة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ستسهم إيجابيًا في إعطاء دفعات قوية للاقتصاد المصرى وتحقق نقلة نوعية كبيرة، كما تضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع البترول كان أحد الشركاء الأساسيين في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية من خلال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول في تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح الملا، أن شركة بتروجت نجحت بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في فترات زمنية قياسية وبأعلى معايير الجودة والسلامة وبقيمة إجمالية 22 مليار جنيه.

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وأضاف أن من أهم هذه المشروعات التي شاركت في تنفيذها مشروع إنشاء نفقى السيارات أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية الذي يُعد أحد أكبر المشروعات القومية والاستراتيجية للدولة وقام الرئيس السيسى بافتتاحه الشهر الماضى، ويسهم في الربط بين شرق وغرب مدن القناة وتم إنجازه في وقت قياسى لم يتجاوز 3 سنوات رغم أن المتعارف عليه عالمياً في تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5 – 7 سنوات.

وتابع أن بتروجت تقوم بتنفيذ المشروع بالكامل بدءًا باستقبال وتجميع ماكينة الحفر النفقى بدقة وكفاءة عالية وقامت بأعمال الحفر النفقى على عمق 16 مترا أسفل قناة السويس؛ وبمعدل إنجاز غير مسبوق للأنفاق المماثلة على مستوى العالم بشهادة الاستشارى العالمى للمشروع، وفى ضوء هذا النجاح تم إسناد مشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى (2) السويس للشركة.

وأوضح وزير البترول أن هذا المشروع يشمل مجال الأعمال تصميم وتوريد نفق سيارات بطول أكثر من 3 كيلومترات، شاملاً الأعمال المدنية والميكانيكية وأعمال الكهرباء والأجهزة، كما ساهمت في تنفيذ مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس، وساهمت أيضاً في المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس من خلال المشاركة في إنشاء الرصيف البحرى بشرق بورسعيد بطول 500 متر.

وأشار الملا، إلى أن مجال الأعمال شمل تهيئة التربة من إحلال ودق الخوازيق بأعماق مختلفة تصل إلى 70 مترا، كما تشارك في المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوامع لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع بعد نجاحها في تنفيذ المشروع القومى لصوامع الغلال.