شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصناعية» تكثف حملاتها لمتابعة الالتزام بـ«جودة الإنتاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الفطر كثفت من حملاتها التفتيشية، حيث أجرت 1032 حملة خلال مايو الماضى ليصل إجمالى ما تم إجراؤه خلال الـ 5 شهور الماضية إلى 5621 حملة على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 8 الآف و756 دراسة فنية متخصصة تضمنت 3 الآف و863 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و4 الآف و890 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وأكد أن إحكام الرقابة على المصانع يعزز تنافسية المنتج المصرى ويحد من أساليب الغش ويمنع تداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، لافتا إلى أن المصلحة تتابع المصانع للتأكد من التزامها بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية.