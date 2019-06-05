شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعود للانعقاد الأحد.. ويصوت على «المعاشات العسكرية» و«الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة عقب إجازة عيد الفطر، حيث يبدأ أعماله الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، ويأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

ويناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، وهى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لمصر 2018- 2022، ومشروع قـانون بتعديـل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع آخر بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

كما يناقش التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـار فيهـا، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات.

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ويناقش تقارير اللجنة المشتركة حول مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في جنوب شرق أبوسنان ورأس قطارة بالصحراء الغربية، وفى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون لإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفى سياق متصل، تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة لتعديل قانون المرور.

كما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة «بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة»، وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

كما تناقش لجنة الشؤون الإفريقية خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحيًّا في إفريقيا، وخطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الإفريقى ومبادرة التسامح الدينى، فيما تناقش لجنة السياحة والطيران استعدادات وزارة السياحة لاستغلال كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للترويج للسياحة المصرية، وتناقش إجراءات الوزارة بشأن التأشيرة الإلكترونية.

أما لجنة الخطة والموازنة فتناقش تعديل قانون الضريبة على الدخل وموازنة مجلس النواب للعام المالى 2019 /2020، ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل الضريبة على الدمغة.