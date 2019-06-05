شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مخالفات «جزيرة الجفتون»: تعديات على 22 ألف متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى قطاع المحميات في البحر الأحمر من إعداد التقرير الفنى الخاص بأعمال التعدى والمخالفات البيئية التي وقعت على شاطئ محمية جزيرة الجفتون الطبيعية في الغردقة، بهدف تقدير قيمة الأضرار البيئية التي نتجت عن هذه الأعمال التي تم تنفيذها دون ترخيص، وتم إرسال التقرير إلى لجنة التعويضات بوزارة البيئة لتقدير قيمة الأضرار والتعويضات، والتى تتراوح بين ١٢٠ و٣٠٠ دولار للمتر، داخل نطاق المحمية.

وذكر التقرير أن شركة «أورانج باى» ارتكبت تعديات وأعمالاً مخالفة على مساحة ١٢٤٥٤ مترا مربعا، وشركة براديس ارتكبت تعديات على مساحة ٩٤٩٠ مترا مربعا شملت أعمال تدبيش بمواد أسمنتية، ونقل معدات ثقيلة، وتشوين مواد بناء دون ترخيص، والتعدى على مساحة كبيرة من أرض المحمية خارج نطاق المنطقة المخصصة.

كان المحافظ اللواء أحمد عبدالله شكل لجنة فنية من باحثى قطاع المحميات وطالبها بالانتقال إلى الجزيرة لإعداد تقرير فنى بتقدير القيمة المالية للأضرار البيئية للتعديات والمخالفات التي شهدها شاطئ الجزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بارتكاب المخالفات والتعديات التي تهدد أعشاش السلاحف والنوارس التي تسكن الجزيرة المواجهة لشاطئ مدينة الغردقة والتى تعد أول محمية طبيعية في البحر الأحمر.