شكرا لقرائتكم خبر عن «شركات السياحة»: الساحل الشمالى يتصدر المقاصد المصرية عربيًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام إدريس، الخبير السياحى وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السائح العربى يتجه خلال الموسم الجارى للساحل الشمالى، بسبب جودة الخدمة التي يحصل عليها، وحالة الطقس الجيدة خلال تلك الفترة من العام.

وأضاف «إدريس» لـ«المصرى اليوم» أن فنادق القاهرة رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الموسم الجارى، وهو ما كان له تأثير كبير على قرار السائح الذي صب في اتجاه الساحل الشمالى.

وأوضح عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون» أن نسب الإشغالات في الإسكندرية تقترب من أعلى معدلاتها خلال تلك الفترة، وفنادق مرسى علم والغردقة من المنتظر أن تتجاوز 90% خلال إجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أن البحر الأحمر أيضا يضم إلى جانب تدفق السياحة الداخلية كوتة جيدة من مجموعة من الجنسيات التي تعشق الغوص والرياضة المائية من الألمان والإيطاليين والأوكرانيين، لافتا إلى أن شرم الشيخ من المتوقع أن ترفع حركة السياحة الداخلية التي تتجه إليها خاصة مع طول فترة الإجازة.

ورصدت «المصرى اليوم» أسعار وعروض قضاء الإجازات خلال تلك الفترة التي تبدأ في الساحل الشمالى من 2500 جنيه مقابل 3 ليال، ويبلغ متوسط سعر الفرد في برنامج 3 ليال 4 أيام في فنادق 5 نجوم بالغردقة من 2700 إلى 4500 بحسب الخدمات التي يقدمها الفندق، وتشهد منطقة البحر الأحمر ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها من جانب السياحة الغربية، بينما يرتفع الإقبال من جانب السياحة الداخلية خلال فترة العيد.

Advertisements

أما العين السخنة فتأتى أيضا على قائمة أبرز المقاصد التي تتجه لها الأنظار بالنسبة للسياحة الداخلية، نظرًا لقربها من القاهرة ومدن الدلتا، إلى جانب جودة الخدمات التي يتم تقديمها للسائح، ويتراوح سعرالإقامة 3 ليال 4 أيام في شاليه بالإفطار والعشاء بين 1475 و1600 جنيه.

وشهدت الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر ارتفاعا في نسبة الإشغالات مع بدء إجازة عيد الفطر وصلت ١٠٠%، إذ تشير مؤشرات إدارات الحجز بالفنادق والقرى السياحية في الغردقة سواء بالحجز الإلكترونى مسبوق الدفع من شركات السياحة، أو الحجز التليفونى من خلال الفندق- إلى أنها كاملة العدد خلال إجازة العيد، خاصة مع تزامنها مع بدء إجازات العام الدراسى بعد انتهاء امتحانات الإعدادية والابتدائية والأول والثانى الثانوى والتعليم الفنى، وعودة المصريين من الخارج واستقبال آلاف السائحين العرب.

ومن المتوقع أن تستقبل الفنادق والقرى السياحية في الغردقة نحو 300 ألف زائر خلال إجازة العيد.

واستعدت الفنادق لاستقبال الزائرين بزيادة عدد المنقذين على الشواطئ وحمامات السباحة، وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات المقدمة وتجهيز عدة فقرات فنية واستعراضية شرقية وغربية من خلال فرق «أنيميشن».

وحول استعدادات المرور، تم نشر عدد من الرادارات لمراقبة السرعة، بالإضافة لتوزيع إرشادات على قائدى السيارات للالتزام بالتعليمات المرورية.

وفى قطاع الإسعاف، أشار الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الإسعاف في البحر الأحمر، إلى نشر العشرات من سيارات الإسعاف المجهزة، بالإضافة لنقاط الإسعاف الثابتة على مختلف الطرق والشواطئ ونادى الرياضات والنادى الاجتماعى.