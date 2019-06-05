شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنهى استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، المقررة 8 يونيو الجارى، بنظام «البوكليت»، موضحًا أن نظام الامتحانات هذا العام مختلف تماما من حيث الاستعداد والترتيب والتجهيز الجيد وإزالة المعوقات السابقة، كما أن نظام الثانوية الإلكترونية التراكمية الجديد، أزال الضغط الإعلامى من على كاهل طلاب الشهادة الثانوية، لذا ستكون امتحاناتهم أكثر أريحية وهدوءا من الأعوام السابقة.

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وأضاف «شوقى» في بيان أمس، أنه تم تجهيز جميع مراكز ولجان الامتحانات وفرشها ومراجعة أرقام الجلوس والبيانات وتسكين المراقبين والملاحظين والمعاونين ورؤساء اللجان، ومراجعة عمليات التأمين وطباعة عدد كبير من نماذج الامتحانات لمنع الغش، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط الامتحانات على أعلى مستوى والتصدى بشكل رادع لمن يحاول العبث بسير الامتحانات، وأن نظام «البوكليت» مؤمن تماما، إذ تم التنسيق مع وزاراتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، لمتابعة صفحات الغش الإلكترونى، وأن طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرض للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحانات.

وأوضح أنه تم قبول اعتذار الدكتور رضا حجازى، مدير عام إدارة الامتحانات في الوزارة عن منصبه هذا العام، بسبب وجود نجله ضمن طلاب الشاهدة الثانوية الذين سيؤدون الامتحانات، وتم تعيين خالد عبدالحكم، خلفا له.

وقال «عبدالحكم»، إن 659 ألف و253 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 1817 لجنة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال الحدث الأكبر والأهم بالنسبة للامتحانات في مصر، إذ إنه ولأول مرة تم تسليم جميع المحافظات عدا القاهرة والجيزة، أسئلة الأسبوع الأول للامتحانات المتضمنة 5 مواد هي العربى والدين والاقتصاد والإحصاء والإنجليزى، لافتا إلى أن القاهرة والجيزة بها 50 إدارة تعليمية يتم توزيع الأسئلة عليهم يوميا فجرًا. وأوضح مدير عام امتحانات الشهادة الثانوية، أن الوزارة بدأت استعداداتها في وقت مبكر جدا هذا العام، حيث تم استلام استمارات الطلاب الورقية والإلكترونية منذ يناير الماضى، وتم تسليمها لرؤساء اللجان، وتم مراجعة وتعديل البيانات وكشوف وتوقيعات الطلاب ومطابقتها لأرقام الجلوس وتسليمها للجان المراقبة من حيث الشعب والأقسام، وفى مايو الماضى، تم تسلم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والمعاونين، وتم قبول الاعتذارات، وتسليم أرقام الجلوس للطلاب، ويوم 2 يونيو تم تسليم المناداة وتحقيق الشخصية لرؤساء اللجان، كما يتم الآن فرش اللجان. وأضاف أن عملية التأمين ستشهد نظم حديثة هذا العام لم يتم الإعلان عنها لعدم مواجهتها، لافتا إلى أنه تم تدريب لجان الشغب على وسائل وأساليب حديثة للغاية، كما تم تخصيص 5 أفراد أمن مجهزين بعصيان الكشف الإلكترونى لكل لجنة، وأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لنشر فرق التدخل السريع لمواجهة أي تجاوزات.