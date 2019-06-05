شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أسعار أسماك وفسيخ العيد بالمحافظات: 80 لـ 160 جنيهًا للكيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أسعار الأسماك والأنواع المختلفة من الفسيخ والسردين والرنجة، التي اعتاد الأهالى على تناولها عقب شهر رمضان، وفى الأعياد، وتراوحت الأسعار ما بين 80 إلى 160 جنيها بزيادة 20% عن العام الماضى.

في البحر الأحمر، ارتفعت أسعار الأسماك بالغردقة؛ وتراوحت أسعار أسماك الشعور من ١٠٠ إلى ١٢٠ جنيها للكيلو، والناجل لـ ٢٥٠ و300 جنيها والحريد والسيجان لـ ٨٠ جنيها، وفى 6 أكتوبر بالجيزة ارتفعت أسعار الفسيخ والرنجة في المحال الكبرى والبقالة.

وفى أسوان، ارتفعت أسعار السمك والفسيخ في المحال الكبرى، وقال أحمد مصطفى، صاحب محل فسيخ، إن الأسعار تتراوح من 70 إلى 120 للملوحة المخلية، و35 للسردين أما الفسيخ الكلابى فتتراوح أسعاره ما بين 70 للمتوسط و120 للكبير.

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وأضاف محروس محمد، صاحب محل فسيخ، أن الموسم يبدأ في شهر إبريل ويزيد الإقبال في عيد الفطر، لافتًا إلى أن سعر الفسيخ يتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا حسب النوع، ويتراوح سعر الرنجة من 35 إلى 40 جنيهًا، أما السردين فيباع الكيلو منه بـ 40 جنيهًا موضحًا ارتفاع أسعاره عن العام الماضى.

وأوضح سعيد خليل، صاحب محل لبيع الفسيخ، أن الكيلو ارتفع عن العام الماضى بنحو 20 جنيها ويتراوح بين 80 و180 جنيهًا بسبب السمك البورى الذي أصبح يستخدم في صناعة الفسيخ.

وقالت سمر سيد، إنها اعتادت على شراء الفسيخ قبل العيد وتخزينه لتناوله بعد شهر رمضان، وأشارت إلى أن تناول الفسيخ يكون عادة بعد تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال الشهر الكريم، لافتة إلى أن الأسعار هذا العام مرتفعة بدرجة كبيرة.

في السياق نفسه، نصح الدكتور علاء عبدالعال، مدير الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، باتباع بعض الأشياء عند شراء الرنجة والفسيخ، من بينها، أن يكون الشراء من الأماكن المعتمدة، والابتعاد عن الأسواق العشوائية، وأن يكون الجسم الخارجى للسمكة لامعا وخاليا من الزغب أو الشعيرات، وعند الضغط بالأصابع على لحمها لا تعود الأنسجة لمكانها الطبيعى، وأن يكون تهالك اللحم قليلا، وتكون الرائحة معتادة