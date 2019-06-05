شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء استعدادات ماراثون «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، المقررة 8 يونيو الجارى، بنظام «البوكلت». وأضاف في بيان أمس: «نظام الثانوية الإلكترونية التراكمية الجديد أزال الضغط الإعلامى من على كاهل الطلاب، لذا ستكون امتحاناتهم أكثر أريحية وهدوءا من الأعوام السابقة».

وأضاف «شوقى» في بيان أمس، أنه تم تجهيز جميع مراكز ولجان الامتحانات وفرشها ومراجعة أرقام الجلوس والبيانات وتسكين المراقبين والملاحظين والمعاونين ورؤساء اللجان، ومراجعة عمليات التأمين وطباعة عدد كبير من نماذج الامتحانات لمنع الغش، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط الامتحانات على أعلى مستوى والتصدى بشكل رادع لمن يحاول العبث بسير الامتحانات، وأن نظام «البوكليت» مؤمن تماما، إذ تم التنسيق مع وزاراتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، لمتابعة صفحات الغش الإلكترونى، وأن طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرض للحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحانات. وأوضح، أن نظام البوكلت مؤمن تماما، وأن طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، لافتا إلى أنه تم قبول اعتذار الدكتور رضا حجازى مدير عام إدارة الامتحانات بالوزارة، عن منصبه هذا العام بسبب وجود نجله ضمن طلاب الشهادة الثانوية الذين سيؤدون الامتحانات، وتعيين خالد عبدالحكم خلفا له.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام امتحانات شهادة الثانوية العامة، إنه لأول مرة تم تسليم المحافظات، ما عدا القاهرة والجيزة، أسئلة الأسبوع الأول للامتحانات.