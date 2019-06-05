شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 42 مليون جنيه إعانات خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت غادة والى، وزير التضامن، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك حرص على تقديم يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان، مشيرة إلى توزيع أكثر من 179 ألف كرتونة مواد غذائية بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليون جنيه في كل محافظات الجمهورية. وأضافت أنه تم صرف 42 مليون جنيه إعانات وزكاة للمستحقين من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك والتى ﺗﺗﻠقى اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﺑرﻋﺎت لإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ في ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ.

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