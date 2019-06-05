شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يراجع ١٢٠ قانوناً فى 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيام قليلة وتبدأ الإجازة الصيفية القضائية والتى تتزامن مع نهاية شهر يونيو، وهى الفترة التي تتغير فيها مواعيد جلسات المحاكم وكذا عددها، وتستمر تلك الفترة حتى انتهاء العام القضائى في أواخر سبتمبر وبداية عام قضائى جديد في الأول من أكتوبر المقبل.

وخلال السنة القضائية الحالية وشهور العمل التي بدأت في أكتوبر الماضى حتى كتابة هذه السطور كان قسم التشريع في مقدمة إدارات وأقسام مجلس الدولة التي شهدت إنجازا ملحوظا في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات وتعديلاتها، ليحقق نسبة ربما هي الأعلى بين كافة الأقسام والإدارات على مدار أحد عشر شهرا برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة والذى تولى رئاسة القسم أوائل يوليو الماضى عقب اكتمال العطاء القضائى للمستشار مهند عباس وبلوغه سن المعاش..

عشرات من مشروعات القوانين والقرارات راجعها قضاة القسم خلال تلك الفترة كان منها ما تطلب العمل وقت العطلات الرسمية وأحيانا انعقاد جلسات لأكثر من 10 ساعات متواصلة لإنهاء قوانين معينة فرضت ضرورة التعجيل بخروجها للنور إنهاء مراجعتها على وجه السرعة وعدم الالتزام برول الجلسات أو ترتيب مناقشات القوانين التي يضعها القسم في أجندة عمله.

ومن أبرز تلك القوانين التي كان لها وضعية خاصة في المناقشة والمراجعة مشروع تعديل لائحة جزاءات العاملين بسكك حديد مصر ومشروع قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون المعاشات.

«المصرى اليوم» رصدت أهم القوانين التي راجعها قسم التشريع خلال ثمانية أشهر ماضية وأعلن أبرز ملامحها المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للقسم.

ففى 14 أكتوبر 2018 انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفى 3 نوفمبر 2018 أنهى القسم مراجعة مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

وفى 5 ديسمبر 2018 راجع القسم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

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وفى 30 ديسمبر 2018 انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون ربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، كما انتهى من وضع ملاحظاته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.

وفى منتصف يناير 2019 أعلن القسم انتهاءه من مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وكذا مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق.

18 فبراير انتهى قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

24 فبراير انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار وزير التنمية المحلية اللازم لتنفيذ قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

2 مارس 2019 أنهى القسم مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

وفى 13 مارس أيضا انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العمل الصحفى والإعلامى.

وفى منتصف مارس أيضا انتهى القسم من مراجعة التعديلات المقترحة على مشروع لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وهو المشروع الذي عكف القسم في جلسات عمل مطولة ومكثفة على دراسته دراسة وافية خاصة أنه عرض على القسم للمرة الثانية عقب الحادث الأليم الذي وقع داخل محطة مصر في الشهر ذاته وراح ضحيته 40 شخصا.

وفى 8 إبريل 2019 انتهى القسم من مراجعة قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

وفى 13 إبريل أنهى القسم مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية؛ كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر..

وفى 23 مايو أعلن القسم على لسان رئيس مكتبه الفنى المستشار عبدالرازق مهران أنه أنهى، مراجعة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية. ومشروع قانون الجمارك الجديد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.