شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ ينهي تجربته مع «بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن "تركي آل شيخ" مالك نادي بيراميدز ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" إنتهاء تجربته مه نادي "بيراميدز" معلقًا: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

ترك آل شيخ يعلن انسحابه من بيراميدز

وتابع "آل شيخ" في منشور آخر على حسابه على "فيسبوك": "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي 2.. ولكن في زمان ومكان آخر"، في إشارة منه إلى نيته تكرار تجربةى تملك نادي آخر خارج مصر".