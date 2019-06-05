شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاربعاء ،وطوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

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من جانبه أشار عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج ،لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى "23" مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ 13محافظة.