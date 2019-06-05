المرور: فتح طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي فتح طريق (رأس غارب - الشيخ فضل)الذي تم غلقه مساء الثلاثاء؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة رياح محملة بالأتربة. وأغلقت الإدارة العامة للمرور -في وقت سابق- طرق (الزعفرانة اتجاه رأس غارب بطلو 85 كيلو متر - رأس غارب الشيخ فضل - سفاجا قنا). ووجه اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بالتواجد على الطرق السريعة، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والإغاثة المرورية؛ لمواجهة أعطال الطرق، وتخصيص رقم الإغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

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