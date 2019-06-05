مصر للطيران تحتفل بوصول رحلتها الأولى إلى واشنطن بطائرة الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شاركت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الحادي والعشرين في تحالف ستار العالمي، أمس الثلاثاء، في احتفال مطار واشنطن دالاس الدولي، ترحيبًا بوصول رحلتها الافتتاحية رقم MS981 القادمة من القاهرة صباح اليوم على متن أحدث طرازاتها من بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner.

وأوضح بيان لمصر للطيران أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بالتوسع في شبكة خطوط الشركة الوطنية وسعيها لتغطية المزيد من الوجهات الحيوية والهامة حول العالم، بما يربط العاصمة المصرية القاهرة بأهم النقاط العالمية.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن "الشركة حرصت من خلال استراتجيتها الجديدة تحت مظلة وزارة الطيران المدني، على التوسع في شبكة خطوطها الجوية وكذلك في تحديث أسطولها الذي يتناسب مع تدشينها للوجهات والخطوط جديدة .. ولا طالما كانت واشنطن أحد أهم الوجهات التي تستهدف الشركة إلى ضمها إلى شبكة خطوطها وان هذه هي البداية ويتم العمل على التواجد بقوة في هذا السوق الحيوي الهام".

جاء ذلك في كلمته خلال الحفل والتي ألقاها نيابة عنه الطيار محمد عليان مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأضاف عليان أن الشركة تدرس زيادة الترددات إلى واشنطن تدريجياً لتصبح رحلة يومية، بخلاف رحلة مصر للطيران اليومية إلى نيويورك، فضلاً عن مزيد من التوسع في أمريكا الشمالية.

ومن جانبه، أعرب الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته بهذه المناسبة، موضحا أن مصر للطيران ستسير رحلاتها إلى واشنطن بواقع ثلاثة أيام أسبوعياً من خلال طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner، وهو أحدث طرازات الشركة والذي دخل التشغيل بالفعل فور انضمامه للأسطول ليغطي وجهة باريس.

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كما صرح السفير ياسر رضا سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تدشين خط طيران بين القاهرة والعاصمة الأمريكية واشنطن يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المتميزة بين البلدين. وسينشط هذا الخط السياحة بين البلدين والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وهو الدور الذي تلعبه مصر للطيران دائما كونها الشركة الوطنية، هذا بخلاف في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بين العاصمتين القاهرة وواشنطن.

وفي السياق ذاته، قال Jerome L. Davis- نائب المدير التنفيذي للسلطة المطارات بواشنطن "يسعدنا تواجد مصر للطيران لتنضم لقائمة شركات الطيران العالمية التي تعمل بمطار واشنطون دالاس الدولي، الذي يشهد إقلاع أكثر من 70 رحلة جوية يومياً للعديد من الوجهات حول العالم".

وأضاف أنه من خلال هذه الخدمة الجديدة سيتمكن اعملاء الشركة المسافرين من واشنطن وماريلاند ومنطقة فيرجينيا الشمالية السفر والوصول إلى العديد من وجهات السياحية والثقافية والترفيهية والاستثمارية بمصر.

كان في استقبال الطائرة وفد رفيع المستوى ضم سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر رضا والسيدة حرمه، وعدد من المسؤولين من سلطات الطيران المدني بمطار واشنطن دالاس الدولي وفريق عمل مصر للطيران.

وتغادر رحلة مصر للطيران القادمة من واشنطن إلى القاهرة اليوم وعلى متنها ٢٤٨ راكبا منهم ١٦ راكبا من ركاب درجة رجال الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصر للطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعداً ماسياً عل متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وبمناسبه افتتاح خط واشنطن طرحت الشركة تخفيضًا يصل إلى 25% على رحلاتها اعتباراً من اليوم ويستمر هذا التخفيض حتى 20 يونيو الجاري.