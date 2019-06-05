رئيس مصر العليا للكهرباء يتابع الاستعدادات الخاصة بالعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
أصدر المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أعطال خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا بضرورة تواجد جميع رؤساء الهندسات ورؤساء الفروع خلال أيام العيد، بالمقرات؛ لمتابعة فرق النوبتجيات على مدار ٢٤ ساعة لإصلاح أي عطل.
وأضاف في بيان، صباح الأربعاء، أنه جرى التنبيه على مركز التحكم ١٢١ بتحويل أي شكوى فنية أو تجارية فورًا للهندسة أو الفرع التجاري المختص لسرعة التعامل معها وإصلاح العطل وحل المشكلة على مدار الساعة، بالإضافة لمتابعة أعمال التحصيل.
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