أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تلقى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.
وأعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لسمو الامير صباح الأحمد الصباح، متمنياً سيادته للشعب الكويتي الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.
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